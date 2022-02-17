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Hakaret davasında Reynmen'e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada Reynmen'in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 15:01
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Hakaret davasında Reynmen'e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Reynmen olarak bilinen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'ye 'tehdit' ve 'hakaret' iddiasıyla 4 yıla kadar yargılandığı davada açıklanan mütalaaya göre Reynmen'in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş'ın ''Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda" paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali'nin avukatları hazır bulundu.

2 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yusuf Aktaş'ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali'yi hedef alarak 'leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim' şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiği gerekçesiyle 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

YAZILI SAVUNMA HAZIRLAYABİLMEK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanık Yusuf Aktaş'ın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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