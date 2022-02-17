Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular yarından itibaren başlıyor. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.



'Doğalgaz Tüketim Desteği' programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahiplerinin belirtilen şartlara uygun olması gerekiyor



-Türk vatandaşı olması

-e-devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması

-Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması

-Adına kayıtlı doğal gaz aboneliğinin bulunması

-Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması

-İhtiyaç sahibi olması



Doğalgaz yardımı için ihtiyaç sahipliğinin ölçüsü ne?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın yakıt (kömür) yardımından yararlananlar için "3294 sayılı kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler" şartı bulunuyor. Bu şartlar doğalgaz yardımında da geçerli olacak ve başvuru sonrasında inceleme yapılacak

Başvuru sonrasında yapılan inceleme sonucunda doğalgaz desteğine hak kazananlara ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek

Kaynak: Sputnik/Osman Nuri Cerit.