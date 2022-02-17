Elektrik faturası AK Parti Milletvekilini de isyan ettirdi

Partisinin Aydın Nazilli İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Milletvekili Rıza Posacı, kendisinin de elektrik zamlarından etkilendiğini söyledi.

Herkesin elektrik faturalarından muzdarip olduğunu söyleyen Posacı yaptığı konuşmada kendisine ait hayvan damına gelen elektrik faturasından örnek verdi.

Posacı; "Ben hayvancıyım, bin 500 TL gelen hayvan damının elektriği 4 bin TL geldi. Tarımsal tarifeye çevirdim" diye isyan etti.

Posacı, çiftçilik ve hayvancılık yapanlara da tarifelerini değiştirmeleri çağrısı yaptı.

LATİF SANSÜR