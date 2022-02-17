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AFAD, personel alımında sözlü sınav takvimini açıkladı

AFAD, 648 personel alımı için sözlü sınav takvimini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Şubat 2022 16:36
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AFAD, personel alımında sözlü sınav takvimini açıkladı

Avukat, Büro Personeli, Mühendis, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli, Teknisyen ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarını kapsayan toplam 648 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alımı için Giriş (Sözlü) Sınavları 07-18 Mart 2022 tarihleri arasında bölgesel ve eşzamanlı olarak Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecek olup sınav takvimi ve sınav yeri adres bilgileri ekli listelerde yer almaktadır.

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Sınav öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihler arasında Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava alınmayacaktır. Temaslı olarak karantina altında olan adaylar ile uygulama sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar sınavın son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır.

Erkek adayların sınav esnasında, askerlik durum belgelerini Bölge Sınav Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. "Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak" şartını sağlayamayan adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Sınav öncesinde, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için sınava girecek adayların ilanda belirtilen boy ve kilo oranlarına göre ölçümleri yapılacak olup uygun olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav Takvimi ve Sınav Yeri Adresi

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