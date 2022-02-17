MHP ve BBP'den de belediyelere talimat: 'Su fiyatlarında indirim yapın'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli'nin söz konusu talimatına ilişkin mesajı, MHP'nin 229 belediye başkanına iletti.

Durmaz, "Vatandaşların üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica ederim." ifadelerini kullandı.

BBP'li belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim talimatı

İspir, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti'li belediyelerin su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirime gideceğini söylediğini hatırlattı.

Kendilerinin de bunun üzerine Genel Başkan Mustafa Destici'nin onaylarını alarak, su fiyatlarının yüzde 7 oranında düşürülmesini sağlamak için BBP'li belediyelere konuyla ilgili tebligat gönderdiklerini belirten İspir, "Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak olan her çalışmanın içinde ve destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.