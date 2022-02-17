Meteorolojiden bir bölgeye kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 17:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.
Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız