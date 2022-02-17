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3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar netleşiyor

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşiyor. Düzenlemeyle birçok kamu görevlisi ve emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde artış olacak, meslek grupları genişletilecek.

Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Şubat 2022 19:48
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Memurların gelir ve emekli aylıklarını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak.

Yapılan çalışmada meslek gruplarının genişletilmesi de planlanıyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

Yeni düzenlemede kıdemler arasında ücret dengesizliğine de son verilecek.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi gibi bir tablo olmadığını ama bütün kamu çalışanlarının var olan göstergelerinin bir miktar arttığı bir tablonun görülme ihtimalinin olduğunu söyledi.

"En büyük farklılık emeklilikte"

3600 ek gösterge çalışmasında en büyük fark emeklilikte olacak. Çalışmanın mevcut maaşları az da olsa artıracağını ama emekli aylıklarını büyük oranda artıracağını kaydeden Zengin, "Bir de kamu görevlilerinin almış olduğu emekli ikramiyelerini artıracak. 93 lirayla 117 lira arasında değişen mevcut aktif çalışmada bu fark ediyor ama en büyük farklılık emeklilikte." dedi.

Son komisyon toplantısında taraflar, bütün çalışanları dikkate alan düzenleme konusundaki hassasiyetlerini paylaştı.

İkinci toplantının 16 Mart'ta yapılması bekleniyor.

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