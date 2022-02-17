Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti ve "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HATA."

Bakan Koca'nın bu açıklamasını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz" dedi.

Sosyal medya hesabından maske konusunda açıklamalarda bulunan Ceyhan, şunları belirtti:

* En büyük hata başka ülkelerdeki uygulamayı örnek gösterip, biz neden yapmıyoruz demek. 4. dalgada 'İngilizler şöyle yapıyor' dedik, yaptık. Ne oldu? Vaka sayısında İngiltere dünyada 1. biz 2. olduk.

"BİZDE AŞILAMA NEREDEYSE DURDU"

* Bugünlerde Hollanda'nın önlemleri kademeli gevşetmesini konuşuyoruz. Sanki adamlar kapanırken biz de kapanmışız gibi. Hollanda'da 2 doz aşılama % 90'ın üzerinde, 3. doz aşılama % 61.2. Günlük ölüm sayısını 9'a düşürdüler. Toplumsal aşılama hedefine 183 günde ulaşacaklarını hesaplıyorlar ve ona göre bir normalleşme planı yapıyorlar. Bizde aşılama neredeyse durdu.

"DİĞER VATANDAŞLARI ÖLDÜRMELERİNE İZİN VERMEKTEN FARKSIZDIR"

* Kullandığımız cerrahi maskeler bildiğiniz gibi, virüsün size bulaşmasını değil, sizdeki virüsün başkasına bulaşmasını önler. Yani maskeleri çıkarın demek, öldürme potansiyeli olan bir grup katili sokağa salıp, diğer vatandaşları öldürmelerine izin vermekten farksızdır.

* Umalım ki o toplantıda bu konular yeniden düşünülsün. Önlem almak istemeyen, aşı olmayı reddedenlerin özgürlüğü kadar; hastalanıp ölmek istemeyenlerin hakları da dikkate alınsın.