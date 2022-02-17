El arabasına el konulan vatandaş, atla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı
Hatay'da el arabasına el konulan vatandaş, kaymakamlık binasına atla girmeye çalıştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Şubat 2022 23:44
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hurdacılık yapan vatandaşın el arabasına el konuldu.
Duruma isyan eden vatandaş, atına atladığı gibi kaymakamlık binasına girmeye çalıştı.
Hasta çocuğu olduğu öğrenilen vatandaşın, geçimini sağlamak için her yolu denediği bildirildi.
Atla Reyhanlı Kaymakamlığı binasına girmek isteyen vatandaş, daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız