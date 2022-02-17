Denizli Valisi Ali Fuat Atik koronavirüse yakalandı

Meteoroloji, 16 Şubat 2022 hava tahmin raporunu yayımladı. MGM'den alınan son bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kar yağışı etkisi altına giren İstanbul'a kar ve sağanak yeniden gelecek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

Vali Atik, konu hakkında kendisine ait sosyal medya adresinden, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım." İfadelerini kullandı.

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