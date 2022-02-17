Denizli Valisi Ali Fuat Atik koronavirüse yakalandı
Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 23:49
Vali Atik, konu hakkında kendisine ait sosyal medya adresinden, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım." İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız