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Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu

Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanıyor. Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Öz, Washington Post'a skandal açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili soruları cevaplayan Öz, "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Şubat 2022 07:15
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Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu

Türk asıllı Amerikalı doktor ve aynı zaman televizyon programcısı olan Dr. Mehmet Öz, ABD'de siyasete atıldı. Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Öz, Washington Post'a çok konuşulacak skandal bir açıklama yaptı.

"DARBEYE KARIŞTIĞI İDDİASI İNANDIRICI DEĞİL"

Terörist başı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz şu ifadeleri kullandı:

"GÜLEN'E DOKUNULAMAZ"

  • "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz."
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