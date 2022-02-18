Twitter çöktü mü ve neden açılmıyor?

Mobil ve masaüstü uygulamada yaşanan sorunla ilgili henüz açıklama gelmezken, yaşanan bağlantı sorunu ile ilgili kullanıcılar şikayetlerini farklı sosyal medya platformlarından dile getirdi. Problem kısa sürede çözülürken Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter akış yenilememe sorunu 17 Şubat Perşembe akşamı gündemde yer aldı. Dev sosyal Medya platformunda akış yenilememe ve twitt atamama sorunu yaşandı. Problem bir saat aralıklar ile devam etti. Şirket yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz açıklanmadı.