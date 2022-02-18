Hande Fırat sahte hesaptan Bakan Koca adına atılan Tarkan paylaşımını canlı yayına taşıdı

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Tarkan'ın yayınladığı son şarkısı 'Geççek' ve şarkının siyaset gündemindeki yansımaları ele alındı.

Programın sunucusu Hande Fırat, sahte bir hesap üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına atılan Tarkan paylaşımını gerçek zannederek canlı yayına taşıdı.

Fırat,Şarkı üzerinden bir de kutuplaşma var. Şu anda sosyal medyada 100 binin üzerinde mesaj var. Fahrettin Koca ise şarkının pandemi sürecini kastettiğini belirten bir mesaj yayınladı ifadelerini kullandı.