Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 214, Ovacık'ta 170, Denizli'de 150, Davraz'da 149, Hakkari'de 143, Palandöken'de 138, Yıldız Dağı'nda 130, Kartepe ve Yedikuyular'da 127, Erciyes'te 125, Uludağ'da 116, Hesarek'te 106, Yıldıztepe'de 94, Ergan'da 90, Sarıkamış'ta 87, Ilgaz'da 77, Hazarbaba'da 70, Gevaş Abalı'da 67, Keltepe'de 60, Mersivan ve Zigana'da 55, Çambaşı'nda 48, Akdağ'da 46, Saklıkent ve Murat Dağı'nda 40, Elmadağ'da 38, Konaklı'da 37, Kop Dağı'nda 34, Salda'da 33, Yalnızçam'da 31 ve Kandilli'de 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 19.2.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya ÇB -9 -1 Palandöken ÇB -11 -2 Ovacık ÇB -3 2 Davraz AB -8 2 Kartepe P -4 6 Uludağ PB -6 3 Erciyes KY -10 0 Sarıkamış ÇB -9 0 Ilgaz HKY -5 2 Nemrut ÇB -8 -2 Küpkıran ÇB -4 4 Gevaş Abalı ÇB -6 1 Kandilli ÇB -7 0 Yedikuyular PB -1 3

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)