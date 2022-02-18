Denetime çıkan zabıta müdüründen yüksek fiyatlara sert sözler





Başkent'te zincir marketlerde KDV indiriminin temel gıda ürünlerine yansıtılıp yansıtılmadığına yönelik denetimler gerçekleştiren zabıta müdürü, yetkililere sert çıktı. Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, "Yöneticilerine söyle, fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada. Bu şekilde devam etsinler, görecekler el mi yaman bey mi yaman" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından marketlerin indirimi doğru yansıtıp yansıtmadıkları ekipler tarafından sıkı bir şekilde denetlenmeye başlandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde de marketlerde KDV indirimi denetimi yapan Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, bir zincir marketi denetlerken yüksek fiyatlar karşısında tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde KDV indiriminin temel gıda ürünlerine yansıtılıp yansıtılmadığına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

"FAKİRE EKMEK VERMEYECEKLERSE ONLARA HUZUR YOK"

Zabıta Müdürü Sabri Ünal, bir zincir marketi denetlerken yüksek fiyatlar karşısında tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Ünal, market çalışanlarına, "Yöneticilerine söyle, fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada. Bu şekilde devam etsinler, görecekler el mi yaman bey mi yaman" diye tepkisini gösterdi.

"MEMLEKETİN HARACINI BUNLAR YİYOR"

Zincir marketteki makarna ve bakliyat fiyatlarını görünce Ünal, "Memleketin haracını bunlar yiyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.