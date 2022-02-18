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TOKİ Karaburun'a üst gelir grubu için konut yapacak mı? TOKİ'den açıklama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, "İzmir'in Karaburun ilçesinde üst gelir grubu için konut yapılacağı" iddiasını yalanladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 11:20
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TOKİ Karaburun'a üst gelir grubu için konut yapacak mı? TOKİ'den açıklama

TOKİ'nin yazılı açıklamasında, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "TOKİ tarafından üst gelir grubu için konut üretileceği" iddialarına yönelik açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Karaburun ilçesinin İskele ve Merkez mahallelerinde toplam 216 bin 540 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın TOKİ'nin mülkiyetinde olduğu ifade edilerek, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde, imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulmasıyla ilgili ilkelerin belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu taşınmazlar için ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüş talep edildiği, görüşlerin henüz tamamlanmadığı ve dolayısıyla herhangi bir planlama ve projelendirme sürecinin başlatılmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdaremizce Türkiye genelinde yürütülen bütün çalışmalarda olduğu gibi Karaburun'da mülkiyetimizde bulunan taşınmazda da yatay mimari esas alınarak, kurumlardan gelecek görüşler, çevre yapılanma koşulları, planlama yapılırken uyulması gereken standartlar göz önünde bulundurularak çalışmalar yürütülecektir."

- "Projelerimize destek vermek yerine baltalamaya çalışmaktadırlar"

Açıklamada, TOKİ'nin altyapısı ve üstyapısıyla İzmir'e yakışır ve depreme dayanıklı, güvenli, kaliteli olarak dönüşüm projeleri yaptığı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak kendi ilçe vatandaşlarına barınma dahil her türlü belediye hizmeti sunmak yerine yapay gündemler oluşturarak halkımıza hizmet edermiş gibi görünmek isteyenler, konuşulacak herhangi bir hizmeti bulunmasa gerek ki uygulamalarıyla vatandaşlarımızın takdirini kazanmış olan İdaremiz çalışmalarında projelerimize destek vermek yerine baltalamaya çalışmaktadırlar."

Karaburun'da henüz herhangi bir planlama ve projelendirme süreci başlatılmadığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"TOKİ'nin mülkiyetindeki taşınmazla ilgili olarak ilgili kurumlardan gelecek görüşler, çevre yapılanma koşulları, planlama yapılırken uyulması gereken standartlar göz önünde bulundurularak ve yatay mimari esas alınarak yürütülecek çalışmalarımıza yönelik şimdiden yapılan algı operasyonlarıyla çeşitli olumsuz açıklamalarda bulunmak suretiyle tek derdi vatandaşının sıcak bir yuvaya kavuşmasına imkan sağlamak olan İdaremizin gerçekleştireceği uygulamaları engellemeye çalışmaktadırlar. Süreç bu durumdayken Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, spekülatif amaçlı, kurumu yıpratmayı hedefleyen haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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