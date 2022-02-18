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Doç.Dr.Kayıpmaz: Aşıları tam kişiler hastaneye bile ihtiyaç duymuyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Maalesef hala günde 200'den fazla insanımızı önlenebilir bir hastalık dolayısıyla kaybediyoruz. Oysa bu hastalıktan korunmada aşı gibi güçlü bir aracımız ve maske, mesafe tedbirlerimiz var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 11:24
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Doç.Dr.Kayıpmaz: Aşıları tam kişiler hastaneye bile ihtiyaç duymuyor

Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Omicron'un Kovid-19'un önceki varyantlarına göre çok daha hızlı bulaştığına dikkati çekti.

Omicron'un aşılı kişilerde Delta varyantına kıyasla daha düşük şiddette seyrettiğini anımsatan Kayıpmaz, "Şunu da unutmamalıyız, Omicron ile enfekte olan aşısız kişiler, ileri yaş grupları ve altta yatan kronik hastalığı olanlar hala risk altında. Aşısız olmak Omicron açısından ciddi bir risk. Çünkü hastalık bir kişiye bulaştıktan sonra nasıl bir seyir göstereceğini önceden bilmek mümkün olmuyor." ifadesini kullandı.

Hastalığın aşısız gençleri de kötü etkileyebildiğine işaret eden Kayıpmaz, "Acil servislerimizde, yataklı servisler veya yoğun bakıma yatırdığımız hastalar içerisinde genç yaşta hiç aşı olmamış, yoğun akciğer tutulumu olanlar var. Bu nedenle bulaştığında hastalık seyrinin nasıl olacağını bilmediğimiz virüse karşı mutlak tedbirleri almamız lazım." uyarısında bulundu.

Üç aşı alternatifi halkımız için hazır halde

Doç. Dr. Kayıpmaz, bu tedbirlerin başında aşılamanın geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda üç aşı alternatifi halkımız için hazır halde. İnsanların mRNA aşısı, inaktif aşı ve yine inaktif bir aşı olan yerli aşımız TURKOVAC'dan istediğini olabilme imkanı bulunuyor. Bunun yanı sıra ilk doz aşılarını yaptırmış ama zamanı geldiği halde hatırlatma dozunu olmamış bireyler var. Onlara da mutlaka hatırlatma dozunu öneriyoruz ki virüsle karşılaştıkları takdirde bu hastalığı çok daha hafif belirtilerle atlatabilsinler."

Kayıpmaz, aşıların ağır hastalığı, hastaneye yatışları ve dolayısıyla Kovid-19 kaynaklı ölümleri önlediğine işaret etti.

'200'den fazla insanımızı önlenebilir bir hastalık nedeniyle kaybediyoruz'

Günlük vaka sayılarının bazı günler 100 bini aştığını anımsatan Kayıpmaz, vakaların çoğalmasının riskli gruptaki kişileri de tehlikeye attığını anlattı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, "Vaka sayıları belli bir süre sonra servis yatışlarına, ondan da belli bir süre sonra yoğun bakım yatışlarına yansıyor. Sonrasında ise vefat sayılarındaki artışı görüyoruz. Maalesef hala günde 200'den fazla insanımızı önlenebilir bir hastalık dolayısıyla kaybediyoruz. Oysa bu hastalıktan korunmada aşı gibi güçlü bir aracımız ve maske, mesafe tedbirlerimiz var." şeklinde konuştu.

Aşıları tam kişiler hastaneye bile ihtiyaç duymuyor

Doç. Dr. Kayıpmaz, Ankara Şehir Hastanesi acil servisinden yoğun bakıma veya servise yatırılan Kovid-19 hastalarının çok büyük bölümünün aşısız ya da zamanı geldiği halde hatırlatma dozunu yaptırmamış kişilerden oluştuğunu söyledi.

"Hastalık aşıları tam kişilerde çok daha hafif belirtilerle atlatılıyor, acil servis ve hastaneye başvuruya ihtiyaç bile duyulmuyor." diyen Kayıpmaz, hem Türkiye hem de dünyada vefat sayılarının Omicron varyantı nedeniyle arttığını, gençlerin, riskli grupların korunması açısından da aşılarını olması gerektiğini vurguladı.

Vaka sayılarındaki artış acil servislere başvuruyu da etkiliyor

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Ankara Şehir Hastanesinde son dönemde vaka yoğunluğu olup olmadığına ilişkin de Kayıpmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda günlük vaka sayılarındaki artış, acil servislere başvuru sayısını da etkiliyor. Ankara Şehir Hastanesinde pandemi kurulumuzun özenli çabalarıyla yatış, taburculuk ve poliklinik başvurusu dengelerini önemli ölçüde sıkıntısız biçimde götürmeye çalışıyoruz. Bu nedenle özellikle kış aylarında olduğumuz şu dönemde insanlarımıza aşı, maske ve mesafe tedbirlerini ön plana alarak günlük yaşamlarına devam etmelerini öneriyoruz."

- "Yaz aylarının daha iyi geçmesini ümit ediyoruz"

Doç. Dr. Kayıpmaz, bazı ülkelerin Kovid-19 tedbirlerini kaldırma kararının anımsatılması üzerine, bu ülkelerde aşılama oranlarının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de de salgının bir an önce gündemden çıkmasını, hastaneler ve sosyal hayatta normale dönmeyi ümit ettiklerini vurgulayan Kayıpmaz, bunun için aşılama oranlarının artması, ayrıca salgının seyrinin izlenmesi gerektiğini belirtti.

Kayıpmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yaz aylarının şu anda bulunduğumuz sürece göre daha iyi geçmesini ümit ediyoruz. Bunun bireysel tedbirlerimizle, yaygın aşılamayla mümkün olacağını unutmayalım. Temel, basit tedbirleri aksatmadan bu işi el birliğiyle yürütebilirsek salgının üstesinden de bir an önce gelebiliriz.

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