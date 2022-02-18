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Başkentte ihaleye fesat karıştıran 4 kişi tutuklandı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihaleye fesat karıştıran şüphelilere yönelik 4 ilçede yaptığı eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 17:16
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Başkentte ihaleye fesat karıştıran 4 kişi tutuklandı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ilçelerinde 13 adres ile Elazığ'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, tehdit ve baskı unsurlarıyla korkuttukları vatandaşlar üzerinden yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği, kendileri dışında ihaleye girmek isteyen mağdurları tehdit ederek girmelerini engellediği, ihaleye kazanan bazı mağdurlardan ise "çay, çorba" adı altında tehditle para aldıkları belirlendi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin ihalelere katılmadan önce kendi aralarında anlaştıkları ancak parayı bölüşürken birbirlerine düştükleri de emniyetin tespitleri arasında yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden 5'inin adli kontrol şartıyla, 3'ünün ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

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