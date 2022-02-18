'Balyoz Planı'nda 'beraat kararları' bozulan 7 sanığın dosyası savcılığa gönderildi

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı
Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar
Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar
Mücadele ettiği SMA'yı doktora tezi konusu seçti
Mücadele ettiği SMA'yı doktora tezi konusu seçti
Erdoğan'ın çağrısı sonrası suda indirim kararları gelmeye başladı
Erdoğan'ın çağrısı sonrası suda indirim kararları gelmeye başladı
Son 24 saatte 92 bin 406 yeni vaka, 258 vefat
Son 24 saatte 92 bin 406 yeni vaka, 258 vefat
3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar netleşiyor
3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar netleşiyor
65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı
65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı
Fatih Kaymakamlığından İBB yardım paralarıyla ilgili açıklama
Fatih Kaymakamlığından İBB yardım paralarıyla ilgili açıklama
MHP ve BBP'den de belediyelere talimat: 'Su fiyatlarında indirim yapın'
MHP ve BBP'den de belediyelere talimat: 'Su fiyatlarında indirim yapın'
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Balyoz Planı'nda 'beraat kararları' bozulan 7 sanığın dosyası savcılığa gönderildi

"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada dosyası, bozma ilamına ve esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 12:39
Yazdır
'Balyoz Planı'nda 'beraat kararları' bozulan 7 sanığın dosyası savcılığa gönderildi

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç katılırken, 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, sanıkların yakınları da izleyici olarak katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, itiraz yetkisini kullanması talebiyle yapılan başvuruya cevap verildiğini belirterek, gelen yazıda, maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilemediğine dair görüş bildirildiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, yeni görevlendirildiğini ifade ederek, kapsamlı olması nedeniyle dosyanın kendisine gönderilip incelemesi için süre istedi.

- Çetin Doğan'ın avukatı, mahkemenin kararında direnmesini talep etti

Sanık Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Yargıtay'ın kararının hukuka aykırı olduğunu, dava dosyasının incelenmediğini belirterek, "Dosyanın içerisinde dijitallerin sahte olduğuna dair bilirkişi raporu vardır. Biz tekrar ısrarla bir direnme kararı verilmesini istiyoruz." dedi.

Avukat Ersöz, 14 Haziran 2021 tarihli bozma ilamında imzaları bulunan Yargıtay 16. Ceza Dairesi başkanı ve üyelerinin objektif ve tarafsızlık prensiplerine aykırı olarak maddi gerçeği göz ardı edip görevlerini kötüye kullandıklarını, bu şekilde hukuka aykırı bozma kararı verdiklerini savundu.

Ersöz, bu sebeplerle dairenin başkanı ve üyeleri hakkında inceleme başlatılması ve cezalandırılma içeren dilekçeyi Yargıtay 1. Başkanlığına gönderilmek üzere mahkemeye sundu.

Diğer sanıkların avukatları da, mahkemenin Yargıtay'ın ilamına direnme kararı vermesini talep ederek, savcılığın mütalaası sonrasında savunma yapacaklarını söyledi.

Sanık Çetin Doğan, aslında mahkemenin verdiği kararın bütün sanıklar için en iyi savunma olduğunu belirterek, "Mahkemenizin 2015 senesinde verdiği karar, yargının zulüm olmaktan çıktığı bir kilometre taşıdır. Buna sahip çıkmanızı ve direnmenizi arz ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da, mahkemenin daha önceden verilen beraat kararına direnmesini istedi.

Mahkeme heyeti, iddia makamındaki değişikliği göz önüne alarak, bozma ilamına ilişkin görüşünü ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

- Beraat eden 236 sanıktan 7'si hakkında itiraz edilmişti

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

KAPAT [X]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde, Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
DİAYDER üyelerinin terör davası başladı
DİAYDER üyelerinin terör davası başladı
Muharrem Sarıkaya sessizliğini bozdu!
Muharrem Sarıkaya sessizliğini bozdu!
Çalışanlar dikkat! GPRS kayıtları da delil sayıldı
Çalışanlar dikkat! GPRS kayıtları da delil sayıldı
Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek'e tazminat ödeyecek
Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek'e tazminat ödeyecek
Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu
Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu
Yargıtay, radar bilgilerini paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu
Yargıtay, radar bilgilerini paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu

Bu Habere Tepkiniz

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi

2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak

YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

?Kanun name-i İhtisab-ı Bursa? ile 520 yıl önce dünyanın ilk kalite standardının hazırlandığı Bursa?da kaliteden taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu. 