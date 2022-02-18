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Özel jet dahil 99 milyon dolarlık ikramiye aldı! Tepki yağdı

Apple CEO'su Tim Cook'un geçtiğimiz yıl kazandığı 99 milyon dolarlık ikramiye, yatırımcılardan tepki aldı. İkramiye paketinin performans kriterlerinden yoksun olduğunu düşünen yatırımcılar, paketin reddedilmesi için çağrıda bulundu.

Eklenme : 18 Şubat 2022 13:39
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Özel jet dahil 99 milyon dolarlık ikramiye aldı! Tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yönetişim danışmanlık grubu Kurumsal Hissedar Hizmetleri (ISS), bir önceki yıl 14,8 milyon dolar olan ikramiyenin büyüklüğü konusunda "önemli endişeleri" olduğunu açıkladı. ISS tarafından hissedarlara yazılan bir mektupta, bonus paketinin "tasarımı ve büyüklüğü" konusunda "önemli endişeler" olduğu söylendi. ISS, "İkramiyenin yarısı performans kriterlerinden yoksun" dedi.

'BONUS PAKETİNE 712 BİN DOLARLIK ÖZEL JET KULLANIMI DAHİLDİ'

ISS'ye göre, Cook'un maaşı, ortalama bir Apple çalışanının maaşından 1.447 kat daha fazlaydı. Cook'un ikramiye paketine 630 bin 600 dolarlık kişisel güvenlik masrafları ve 712 bin 500 dolar özel jetin kişisel kullanımı dahildi. ISS, geçen yıl sağlanan avantajların maliyetinin benzer şirketlerin sunduğu faydaları "önemli ölçüde aştığını" söyledi.

Toplam servetinin 1,5 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen Cook, ikramiye ödemesini hisse senetleri, nakit ve başka ödemeler şeklinde aldı. BBC, şirketin konu hakkında yorumu için Apple ile temasa geçti.

YAKLAŞIK 10 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE APPLE HİSSESİ BAĞIŞLADI

Eşitlik ve insan hakları konularındaki endişeleri hakkında sık sık kamuoyu önünde konuşan 61 yaşındaki Tim Cook, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, ölmeden önce tüm servetini bağışlayacağını belirtmişti. Geçen yıl, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) iletilen bilgilerde Cook'un hayır kuruluşlarına yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Apple hissesi bağışladığı ortaya çıkmıştı.

iPhone, iPad ve MacBook'un arkasındaki şirket, piyasa değeri Ocak ayında 2,8 trilyon dolara düşmeden önce, tarihte 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olmuştu. Tim Cook'un 2011'de CEO görevini devralmasından bu yana hissedar getirileri yüzde 1.000'den fazla arttı.

Apple, hissedarlar için yıllık toplantısını Mart ayının ilk haftasında yapacak. Hissedarların oylarıysa yalnızca tavsiye niteliğinde; ikramiye paketlerine Apple'ın yönetim kurulu karar veriyor. Geçen yılki toplantıda, hissedar oylarının yüzde 95'i Apple'ın yönetici bonus programını desteklemişti.

YATIRIMCI İSYANI

ABD ve Birleşik Krallık'taki şirketler, bonus ve tazminat konusunda daha güçlü hissedar muhalefetiyle karşılaşıyor. General Electric, IBM ve Starbucks, 2021'de yönetici maaşları konusunda hissedarların çoğunluk desteğini alamadı. ABD'li petrol şirketleri ExxonMobil ve Chevron da geçen yıl iklim konusunda aktivist yatırımcıların direnciyle karşılaştı.

Exxon'un ikinci en büyük hissedarı olan varlık yöneticisi Blackrock yatırımcılarının Amerika'daki yönetici maaş tekliflerine karşı olan oyları 2021 başlarında 2020'ye kıyasla iki katına çıktı. 2021'de Londra Borsası'nın borsa endeksi FTSE 100'de listelenen şirketler arasında hissedar ayaklanmasıyla karşılaşanların sayısı 2020'dekilerin iki katından fazlaydı. 2021'de birçok çalışan pandemi sırasında ek mali zorluklarla karşılaşırken yönetici ödemeleri kınandı.

ABD'de Biden hükümeti büyük bir sosyal harcama paketinin desteklenmesi için milyarderler ve büyük şirketlerden daha yüksek vergi alınması çağrısında bulunmuştu. Teklifle yönetici tazminatı için kesintiler sınırlanarak yaklaşık 16 milyar dolar toplanması öngörülüyor. Vergi zammı planıyla federal olarak finanse edilen ücretli aile izni, genişletilmiş eğitim bütçeleri ve iklim değişikliği için ödenek sağlanması planlanıyor.

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