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Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerde görev yapan veznedarlara toplu sözleşmede yer alan mali sorumluluk zammından yararlanıp yararlanmayacağı konusunda görüş bildirdi. Bakanlık, bu kapsamdaki veznedarların mali sorumluluk zammından yararlanmayacağını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Şubat 2022 15:10
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Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı

Toplu sözleşmede yer alan veznedarlara mali sorumluluk zammı verilmesine ilişkin hüküm, kamuda tartışmalara yol açtı.

Özellikle belediyelerde çalışan veznedarların bu hükümden yararlanıp yararlanmayacağı netleşmedi.

İşte bu konudaki tartışmalara son noktayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığıı koydu.

Bakanlık, mali sorumluluk zammının sadece büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna giren devlet memurlarını kapsadığını kaydetti. Bakanlığın görüşünde, şu ifadelere yer verildi:

"....Bu itibarla, veznedar kadrosunda görev yapanlara ilave mali sorumluluk zammı ödenmesine yönelik düzenleme sadece Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna giren Devlet memurları hakkında uygulanabilmesi mümkündür. Belediyeniz personeli ise yerel yönetim hizmet koluna dahil bulunmaktadır."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüşü ise şöyle:

Başkanlığınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veznedar kadrosunda görev yapan bir personelin toplu sözleşme ile bazı hizmet kollarına getirilen ilave mali sorumluluk zammı verilip verilmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 1 inci maddesinde, "(1) Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal
haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve
kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

"Bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." hükmü yer almakta olup; mezkur Sözleşmenin Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Hakların düzenlendiği Üçüncü Kısmının Büro,
Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin düzenlendiği Birinci Bölümünün 14 üncü maddesinde, " Veznedar unvanlı kadrolarda bulunanlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ilave 700 puan mali sorumluluk zammı ödenir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, veznedar kadrosunda görev yapanlara ilave mali sorumluluk zammı ödenmesine yönelik düzenleme sadece Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna giren Devlet memurları hakkında uygulanabilmesi mümkündür. Belediyeniz personeli ise yerel
yönetim hizmet koluna dahil bulunmaktadır.

Görüleceği üzere, aynı unvanlı personeller arasında toplu sözleşme kaynaklı mali ayrışmalar yaşanmaya başladı. Büyük ihtimalle 2024-2025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmede bu tür sorunlar çözülecektir. Eşit işe eşit ücret sloganıyla yola çıkılmasına rağmen bu slogan toplu sözleşmeyle birçok darbe almış adeta eşit işe eşit olmayan ücret ön plana çıkmaya başlamıştır.

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