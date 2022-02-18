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Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Bursa'da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 15:18
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir hava aracının düştüğü iddiası ve ihbarı arama kurtarma ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Bu arada ihbarın bir kişiden geldiği, ihbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Ekiplerin Gümüştepe-Misi bölgesinde yaptıkları araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi.

Ormanlık alanda araştırmaların sürdüğü kaydedildi

Öte yandan Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp da geri dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi.

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