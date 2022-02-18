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Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Türk olduğunuzu unutmayın

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Türkiye'nin bir parçasıyım. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya gidebilirsiniz ama Türk olduğunuzu unutmayın" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 16:42
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Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Türk olduğunuzu unutmayın

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlerle bir araya geldi.

Bakanlık merkez binasında gerçekleşen organizasyona çeşitli üniversitelerden 43 öğrenci katıldı. İçlerinde Aksaray Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis Ekibi'nin de yer aldığı gençlere bir konuşma yapan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızda bir büyüğümüzü ağırlıyoruz. İnsanlık adına örnek bir kişiliği olan bir bilim insanını ağırlıyoruz. Bizim için ayrı bir heyecan ve onur. Bugün gençlerimiz bizlerle bir arada. Hocamızın bir ifadesi var, 'Memleketine faydalı olan tüm dünyana faydalı olur.' diyor. Vatan sevgisiyle milletine memleketine faydalı olan, idealleriyle kendini yetiştiren insanlar, bu yolda ilerledikçe evrensel hale gelirler. Hocamızın örneğindeki gibi. Kökünden kopan ağaç ne kadar değerli olursa olsun çürüyor yok oluyor. Bilim hayatına önemli bir çığır açmış hocamızın önemli vurgularından biri de bu. Mardin'den Nobel'e uzanan bir hikaye var yanımızda. Bu hikayenin gençlerimiz açısından nasıl bir ilham motivasyon kaynağı olduğunu biliyoruz. "

Bakanlık olarak insan odaklı bir çalışma izlediklerini belirten Kasapoğlu, "Bilimde, sanatta, kültürde, sporda, sosyal hayatta tüm imkanları gençlerimize sunarak, onları destekleyerek, daha donanımlı kılma arzumuz var. Gençlik Merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla, proje desteklerimizle... Biz bilime, sanata, kültüre, spora, her alana ilgi duyan gençlerimizi tüm gücümüzle destekleyeme çaba sarf ettik. Yine desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanından gençlerle hep beraber olduklarını anlatan Kasapoğlu, "Olağanüstü projeler ve hayal dünyaları olan gençlerimizle, bilimin peşinden koşan gençlerimizle beraberiz. Her gencimiz bizim için hazine. Bu memleketin çocuklarını bu anlamda tecrübesi birbirinden kıymetli sizler gibi büyüklerin rehberliğinde yetiştirmek bakanlığımızın en büyük motivasyonlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

- Aziz Sancar: "Türkiye'de çok iyi eğitim alabilirsiniz"

Aziz Sancar, Mardin'de doğduğunu ve ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenimini Türkiye'de yaptığını vurgulayarak, gençlere şöyle seslendi:

"Türkiye'de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Onu vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bazı anne babalardan biliyorum, çocuklarını illa dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye'de çok güzel üniversitelerimiz var. Çok iyi eğitim alabilirsiniz. Ben çok güzel eğitim aldım Türkiye'de. Benim zamanımda Türkiye'de ileri derecede bilim yapmak zordu. Ben bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim. Bilim yapmayı ben iç hastalıkları hocam Muzaffer Aksoy'dan öğrendim. Onun gibi çok değerli bilim insanlarımız her alanda var. Onlardan bilim yapmayı öğrenebilirsiniz. Dışarı çıkmayı dış ülkelere gitmeyi tavsiye ederim ama Türkiye'yi unutmayın. Türkiye'ye borcunuz var ama aslında bu borç da değil. Türkiye kalbimdedir. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Türkiye'nin bir parçasıyım. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya gidebilirsiniz ama Türk olduğunuzu unutmayın."

Bilimde kuvvetli olmanın saygınlık kazandırdığını vurgulayan Sancar, "Türk olmanın bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Ben Türkiye'nin her kesiminde saygı görüyorum aynı zamanda dünyanın her yerinde de saygı görüyorum. Çünkü bilimde başarılı oldum. Kendinize, ülkenize saygınlık kazandırmak istiyorsanız elinizden geldiği kadar ne yapıyorsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Spor yapmayı da unutmayın. Benim gibi kaleci olmaya çalışmayın, kalecilik zor iş. Hem vucüdu hem beyni dinç tutar spor. Burada sizleri görmek, Türkiye'nin bu derece geliştiğini görmek gerçekten beni sevindiriyor, umutlandırıyor. İnşallah sizin kuşak, benim kuşağın 10 misli daha iyisini yapar. Türkiye'mizi dünyanın en üst ülkelerinden biri yapar." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasına önem verilmesi gerektiğini anlatan Sancar, "Türk dünyası var, sadece Türkiye değil. Onlar bize bakıyor. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan... Orta Asya Türk Devletleri de bize bakıyor. Onları da unutmayın, onlarla iş birliği yaparsa Türk dünyası, dünyanın en güçlü kutuplarından biri olabilir." şeklinde konuştu.

- "Benim zamanımda bu gibi organizasyonlar, teşkilatlar yoktu"

Bir öğrencinin sorduğu "Bakanımızdan bir şey isteseydiniz ne olurdu?" sorusuna ise Sancar, şu cevabı verdi.

"Yaptığınız sunumdan gördüğüm kadarıyla bir şey istemezdim. Bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim. Ben bunu gerçekten söylüyorum. Benim zamanımda bu gibi organizasyonlar, teşkilatlar yoktu. Bunları görünce gerçekten memnun oldum. Teknofestte gördüklerim beni çok mutlu etti. O yüzden başka bir şey istemezdim."

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