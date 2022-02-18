Belediye 'makine mühendisini zabıta yaptı' haberi yalanlandı

Hedef alınan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dal'ın ihaleye fesat karıştırmaktan yargılandığını, 'soruşturmanın selameti' için zabıta müdürlüğünde mühendis olarak görevlendirildiğini açıkladı. Sözcü'nün iddia ettiği gibi belediye tazminat ödemeye de mahkum edilmedi.

Haberde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün, sözleşmesini feshettiği makine mühendisi İbrahim Dal'ı, mahkeme kararına aykırı olarak zabıta yaptığı iddia edildi.

TAZMİNAT İDDİASI DA ASILSIZ

Dal'ın özlük haklarının ödenmediği bu yüzden mahkemenin belediyeyi 20 bin TL tazminatla cezalandırdığı da öne sürüldü. Habere ilişkin açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sözcü gazetesinin iddialarını yalanladı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR

İbrahim Dal'ın çeşitli suçlar sebebiyle sözleşmesinin yenilenmediğini ve ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan şahsın açtığı davanın belediye lehine sonuçlandığını duyurdu.

İşte yalanlanan o haber