AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, su faturalarında indirim için talimat verdi, AK Partili belediyeler harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yapmıştı:

"AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız. Şartları uygun olanlar bunun da üzerinde bir indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır."

Yozgat'ta yüzde 17, Konya'da yüzde 14 indirim yapıldı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse yaptıkları indirimi şöyle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımızın yüzde 8 KDV'yi yüzde 1'e düşürmesine ilaveten Yozgat Belediyesi olarak tüm abonelerimize bir de yüzde 10 indirim kararı aldık. Şehrimizde su fiyatlarında toplamda yüzde 17'lik indirim yapılmış oldu. Hayırlı olsun."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da toplam yüzde 14'lük indirim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Su fiyatlarında yüzde 7 ilave de Konya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile indirim gerçekleştirmiş olduk. Böylece totalde su fiyatında yüzde 14'lük bir indirim gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Ordu, Samsun, Isparta ve daha birçok ilde de belediyeler su fiyatında indirim yaptı.

Görevlendirme yapılan belediyelerden su indirimi

Görevlendirme yapılan belediyeler de suyun fiyatında indirim gitti.

Van Büyükşehir Belediyesi de su fiyatlarındaki indirim çağrısına duyarsız kalmadı. Üstelik yüzde 7'lik KDV indirimine ilave yüzde 7 daha indirim yaparak indirim oranının yüzde 14 olarak uygulanacağını duyurdu.

Su fiyatını ocak ayında yüzde 16,5 düşüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ek olarak KDV indirimini de yansıtacak.

Batman, Iğdır ve görevlendirme yapılan diğer belediyelerden de indirim haberi geldi.