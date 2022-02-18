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Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi

Ankara Üniversitesi, NFT eğitimini Türkiye'de ilk kez müfredatına ekleyen üniversite oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ilk NFT dersi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde işlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 18:13
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Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi

Ankara Üniversitesi tarafından "NFT'ye Giriş" dersinin ilki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümünün seçmeli ders havuzuna eklenen "NFT'ye Giriş"in açılış dersi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde program düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 10-15 yıl içinde kültür endüstrileri alanında önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kültür endüstrilerinin yarattığı istihdam ortamının büyük bir bölümünün öğrenciler için olduğunu aktaran Yavuz, "Bugünün konusu NFT (Non-Fungible Token). Son derece heyecanlı. Çünkü NFT bugünün konusu olarak kalmayacak. Aslında önümüzdeki gündemi çok belirleyecek, çok üzerinde tartışacağımız, kafa yoracağımız, kullanacağımız ve güçlü bir şekilde gündem olmaya gebe bir konu." diye konuştu.

Yavuz, salgınla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve uzun bir süreçte yapılacak teknolojik uygulamaları çok hızlı bir şekilde hizmete aldıklarını sözlerine ekledi.

- Öğrencilerden NFT'ye Türkçe isim önerisi vermeleri istendi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da blok zincir anlaşılmadan NFT'nin anlaşılamayacağını belirterek, blok zincirin dağınık mimaride şeffaflığı sağlayan ve siber güvenliği sağlanmış teknolojik bir unsur olduğunu aktardı.

NFT'nin nasıl oluşturulacağını anlatan ve konuşmasının başlamasının ardından salonun çekilen fotoğrafının NFT'ye dönüştürüldüğünü duyuran Koç, açılış dersine ilişkin NFT'nin Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a hediye edileceğini bildirdi.

Koç, öğrencilerden NFT'ye yönelik Türkçe isim önerilerini pazar gününe kadar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırmasını da istedi.

- "Günün teknolojisine uygun eğitim vereceğiz"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da "NFT'ye Giriş" dersi için 7 Şubat'ta kayıtların açıldığını hatırlatarak, "Kayıtlar açıldıktan 1 saat 16 dakika 24 saniye sonra 200 kişilik kontenjan doldu." bilgisini verdi.

Ünüvar, öğrencilerin blok zincir, Bitcoin, NFT ve Metaverse teknolojilerinin değişik versiyonlarının gelecekte karşılarına çıkacağını bildiğini aktararak, onların günün teknolojisine uygun eğitim almaları için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile sabah protokol imzaladıklarını da sözlerine ekledi.

Yavuz ve Koç'a hediye takdim edilmesinin ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Buğra Ayan "NFT'ye Giriş" açılış dersini verdi.

- Dijital varlığın değiştirilemez şekilde saklanmasını sağlıyor

Türkçeye "Takas edilemez jeton" ya da "değiştirilemez para-çip" olarak da çevrilen NFT, benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine imkan sağlıyor. NFT, dijital bir varlığın özgün ve değiştirilemez şekilde saklanarak transfer edilebilmesi imkanı veriyor.

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