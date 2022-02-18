Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Vaka sayısı 90 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 19:41
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 102 bin 94 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,82 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 730 bin 193 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- Vaka sayılarındaki düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
14 yıl sonra şehit sayıldı
14 yıl sonra şehit sayıldı
Belediye 'makine mühendisini zabıta yaptı' haberi yalanlandı
Belediye 'makine mühendisini zabıta yaptı' haberi yalanlandı
Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Türk olduğunuzu unutmayın
Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Türk olduğunuzu unutmayın
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
TRT'den TURKOVAC belgeseli
TRT'den TURKOVAC belgeseli
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim

Bu Habere Tepkiniz

Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi

2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

'Kanun name-i İhtisab-ı Bursa' ile 520 yıl önce dünyanın ilk kalite standardının hazırlandığı Bursa'da kaliteden taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu. 