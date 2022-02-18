Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanık hakim karşısına çıktı

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 5 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız (30) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti. Uzunçelebi'nin 5 aydır yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sanık Mehmet Yıldız hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Mehmet Yıldız hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Yasemin Uzunçelebi yoğun bakımda olduğu için katılamazken, ablaları Nazlı Uzunçelebi ile Hatice Uzunçelebi katıldı.

"İfade vermeye hazır değilim"

Duruşmada savunması sorulan sanık Mehmet Yıldız, "Suçlamayı anladım. Susmak istiyorum. İfade vermeye hazır değilim" dedi. Sanık Mehmet Yıldız'ın avukatı ise, "Müvekkilim hıçkırıklar ile ağladı dün cezaevinde, savunma yapamayacağını söyledi. Bu celselik muaf tutulmasını istiyoruz. Müvekkilim akıl hastasıdır" dedi. Sanık Mehmet Yıldız'ın susma hakkını kullanmak istemesi nedeniyle savunması alınmadı.

"Yakmadan önce evdeki tüm su vanalarını kapatmış, damacanayı boşaltmış"

Beyanı sorulan müşteki avukatı Sevim Aniktar, "Müvekkilimin yoğun bakımdaki tedavisi halen devam etmektedir. Yaşama ihtimali milyonda birdir. Keşke silah ve bıçak kullansaydı gerçekten. Sanığın şu anda ifade vermemesinin nedeninin daha sonra 'akıl sağlığım yerinde değil' diyeceği için olduğunu düşünüyoruz. Sanık, müvekkilimi yakmadan önce evdeki tüm su vanalarını kapatmış, damacanayı boşaltmış yandığında bir damla su bulamasın diye. Müvekkilim yandığında can havliyle evin içerisinde su aramış. Sanık sinsi bir şekilde her şeyi planlamış. En büyük zararı vermek için müvekkilime yakıcı maddeyi boca etmiş. En acı verici şekilde planını soğukkanlı şekilde uygulamış. Müvekkilim sadece nefes alıyor. Keşke silah veya bıçak kullansaydı diyoruz bu aşamada. Sanığın bütün duruşmalar boyunca tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Sanığın akıl hastası olmadığı, soruşturma aşamasında alınan Adli Tıp Kurumu raporu ile bellidir" dedi. Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Hatice Uzunçelebi ise, "Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Olayın öncesine dair hiçbir bilgim yoktu" dedi.

"Kardeşimin ağzı yok, kulakları yok erimiş ifade veremez"

Nazlı Uzunçelebi ise, "Ben olayı polislerden duydum. Bu kesinlikle tasarlanmış bir cinayet. Kardeşim evin her yerinde 1 damla su aramış. Yangınını söndürmek için 1 damla su bulamamış. O kimyasal maddenin kutusu bile eve atılmıştı. Kardeşim lavabo açıcı ile bir kimyasal madde karıştırılmış onunla yakılmış. Yatağı bile yanmış kardeşimin. 5 aydır 'ölseydi hayata dönebilirdim' diyorum. Ben Yasemin'i hayatta tutmak için 5 aydır hastane kapılarında bekliyorum. 17 ayrı bölgeden doku alınarak açık yaralar kapatılmaya çalışıldı ama olmuyor. Kardeşimin yaşadığı vahşeti kelimeler ile anlatmam mümkün değildir. Sanık kardeşimi yakmadan önce vanaları kapatmış damacanayı boşaltmış. Kardeşime bu eziyeti çektiren sanıktan şikayetçiyim. Kardeşimin eziyeti yıllar boyunca sürecek. Uzun süre de ifade verebilecek duruma gelemez. Ağzı yok, kulakları yok erimiş. Yüzündeki organları kayıp durumda" şeklinde konuştu.

"Akıl sağlığı olduğunu hiç fark etmedim"

Tanık olarak dinlenen Selahattin Çoban ise, "Mehmet Yıldız uzaktan akrabamdır. Olay günü misafir olarak geldi bana. Bir şey anlatmadı. Polisler geldiğinde sanığı ben teslim ettim. Bana kesilmiş cezaları olduğunu ve misafir olmak istediğini söyledi. Böyle bir olay olduğundan haberim yoktu. Polislerle birlikte öğrendim. Eve geldiğinde gayet sakindi. Herhangi bir akıl sağlığı olduğunu hiç fark etmedim" dedi.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın Yasemin Uzunçelebi'nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti. Uzunçelebi'nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek, "Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı" ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.