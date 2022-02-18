Kullandığı savaş uçağını 29 yıl sonra görünce duygu dolu anlar yaşadı

Isparta'nın yeni terası Kirazlıdere'ye gençlere havacılığı sevdirmek, Türk Havacılığının gücünü sergilemek ve hava şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen F4 fantom savaş uçağı yerleştirilmişti.

Sergilenen F4 fantom savaş uçağının pilotlarından Emekli Hava Kıdemli Binbaşı Pilot Ali Fikret Özgüleş, Kirazlıdere'ye giderek, yıllarca kullandığı uçağın yanında anılarını tazeledi.

"Gençlere tavsiyem korkmayın uçun. İstikbal göklerdedir"

Uçağın etrafında tur atan Özgüleş duygu dolu anlar yaşadı. F4 fantom savaş uçağı için 'göklerdeki sevgili' diyen Emekli Hava Kıdemli Binbaşı Pilot Ali Fikret Özgüleş, "Şu anda kendimi Hava Kuvvetlerinde uçak başı yapmış gibi hissediyorum. İnsan motorları çalıştırıp gökyüzüne uzanmak istiyor. En son 1993 yılında bu uçağı kullandım. Daha sonra emekli oldum ve sivil şirketlerde çalıştım. Emeklerimiz boşa gitmedi. 2 oğlum da pilot" şeklinde konuştu.

F4 fantom uçaklarının gerek NATO gerekse Türkiye'de yıllarca kullanıldığına değinen Özgüleş, "Mükemmel bir uçaktır. 2 kişilik olması ayrı bir avantaj. Bomba atışlarında arkada oturan arkadaşa çok büyük görevler düşüyor. Çok güzel uçaktı, yıllardır görev yaptık. İnşallah kendi yapacağımız muharip uçağımızı havalarda göreceğiz. Buna inanıyorum, yapılacak. Artık Türk milleti her şeyi başarabiliyor. Ispartalı ve köyden gelmiş bir çocuk olarak heyecanlanmamak mümkün değil. Gençlere tavsiyem korkmayın uçun. İstikbal göklerdedir. Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gururla rütbeyi taşıdık"

Emekli Hava Kıdemli Binbaşı Pilot Ali Fikret Özgüleş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

1973 yılında Harp Okulundan mezun olduğunu belirten Özgüleş, aslen Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünden olduğunu ifade etti.

Ailesinin 1940-50'li yıllarda İzmir'e yerleştiğini söyleyen Özgüleş, Kirazlıdere'de sergilenen F4 fantom savaş uçaklarında bin saatin üzerinde uçuşu olduğunu kaydetti.

Özgüleş, "Tüm hava şartlarında gece gündüz görev yaptık. Rahmetli Turgut Özal döneminde Ege denizi bizim çalışma sahası haline gelmişti. Günde 3 kez oraya gittiğimi hatırlıyorum. Gururla rütbeyi taşıdık" diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emekli Hava Kıdemli Binbaşı Pilot Ali Fikret Özgüleş'in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başdeğirmen, "Ziyaretimize gelen komutanımız Kirazlıdere'ye koymuş olduğumuz uçağın 20 yıl pilotluğunu yapmış. Biz bunu ziyaret sırasında öğrendik. Komutanımız 20 yıl bu uçakla eğitim uçuşları yapmış. Haberleri görünce etkilenmiş. Uçağın Isparta'da sergilenmesi onun için çok önemli bir duruma gelmiş. Onun için bizleri ziyarete gelmiş. Ziyaretten çok memnuniyet duyduk. Uçağı oraya koymamızın amacı hava şehitlerimizin isimlerini orada yaşatmaktı. Güzel bir anı oldu. Komutanımız gelip, anlatınca çok duygulandık. Ispartalı bir pilotumuzun bu uçağı 20 yıl kullanmış olması bizim için de önemli. Ben de duygulandım. Allah sizlere hayırlı uzun ömürler nasip etsin" dedi.

Başkan Başdeğirmen, ziyaretin anısına Ali Fikret Özgüleş'e hediye takdim etti.