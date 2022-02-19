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Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Şubat 2022 00:25
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Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Savunma Sanayii Başkanlığı)'ndan:

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Savunma Sanayii Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Savunma Sanayii Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Savunma Sanayii Başkanlığında görev yapan Devlet memurların disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-1 'de yer alan "Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetveli"nde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

KAPAT [X]

MADDE 6- (1) 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Başkanı yürütür.

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