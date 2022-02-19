Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Cumhurbaşkanlığı (Savunma Sanayii Başkanlığı)'ndan:
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Savunma Sanayii Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Savunma Sanayii Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Savunma Sanayii Başkanlığında görev yapan Devlet memurların disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-1 'de yer alan "Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetveli"nde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Başkanı yürütür.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız