Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentlerinde yer alan "3046 sayılı Kanunda" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "Teknik Uzman," ibaresi ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan ", Seyis" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendine "Hizmetli" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Seyis" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) TİGEM'de en az altı ay görev yapmış olmak,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (e), (f) ve (l) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri, (g) ve (ğ) bentleri ile (k) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi ile (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"2) Teknik Şef, Şef, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,"

"2) Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda ayrı ayrı veya toplam en az 1 yıl çalışmış olmak,"

"2) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonunda en az 3 veya Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonunda en az 5 yıl çalışmış olmak,"

"2) TİGEM'de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında ayrı ayrı veya en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5 yıl hizmeti bulunmak,"

"2) Muhasebeci veya Şef yardımcısı pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,"

"2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör veya Veznedar pozisyonunda ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,"

"g) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak,

ğ) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,"

"3) Muhasebeci Yardımcısı veya Şef Yardımcısı pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sınav Kurulu veya kurulları, Genel Müdür tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder."

"(4) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibarıyla lisansüstü öğrenim hariç daha düşük seviyede olamazlar."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ",Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20 - (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olma ve toplam hizmet süresi gibi şartları taşımak kaydıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. Doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olma ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevlere ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri unvanlı kadroya yapılacak olan atamalarda sınav şartı aranmaz."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.