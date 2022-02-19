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AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor

Hükümet EYT'lilerin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorununu çözmek için düğmeye bastı. Çarşamba günü Meclis'te AK Parti ve MHP temsilcilerini ziyaret eden EYT temsilcileri, 2022 yılı içerisinde "EYT'lilerin sorununu halledeceğiz" sözü aldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 19 Şubat 2022 07:20
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AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor

AK Parti'den, EYT'nin (emeklilikte yaşa takılanlar) çözümü için 2022 yılı sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal kesimlerin sorununu beş başlıkta takvimlendirip çözüm adımları atarken, EYT'liler de Cumhur İttifakı nezdinde kulislerini artırdı.

AYRI AYRI ZİYARET

Çarşamba günü EYT'ye ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet TBMM'de AK Parti ve MHP'nin kapısını çaldı. EYT temsilcileri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek, çalışmalara ilişkin nabız yoklayarak sorunlarını iletti. EYT'liler 8 Eylül 1999'da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı.

2 MESELEYİ ÇÖZDÜK

Edinilen bilgilere göre, sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınacak olan EYT sorunu 2022 yılı içerisinde çözülecek. Ziyarette Akbaşoğlu'nun "İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT'liler sorununu halledeceğiz" dediği öğrenildi.

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