Güneş paneliyle elektrik 10 yıl sonra bedava: Elektriğini kendin üret

Artan enerji maliyetleri vatandaşları alternatif arayışlara sevk etti. Özellikle güneş panellerine ilgi arttı. Güneş panelleri üretimi ve kurulumunu yapan firmalar da yoğun taleple karşı karşıya. Bir eve ya da apartmana güneş enerjisi sisteminin nasıl kurulduğunu ve kaç liraya mal olduğunu bu konuda faaliyet gösteren firmalara sorduk.

Güneş enerji santralleri genel olarak 3 ayrı sisteme ayrılıyor. Hepsinde de kurulum öncesinde bölgede faaliyet gösteren enerji dağıtım şirketinden izin alınıyor. Genellikle kurulum yapan firmalar prosedürleri de hallediyor.

3 AYRI SİSTEM VAR

On-Grid olarak adlandırılan sistem, solar şebekeye entegreli çalışıyor. Üretilen enerji direkt şebekeye satılıyor. Elektrik de faturalı olarak şebekeden alınıyor. Off-Grid adı verilen sistemde de şebekeden bağımsız akülü kurulum yapılıyor. Burada üretilen enerji, akülere doldurularak buradan kullanılıyor, şebeke bu sisteme hiç dahil olmuyor.

Hibrit sistemde ise şebeke ve akü birlikte kullanılıyor. Üretilen enerji akülere dolduruluyor. Enerjinin yetersiz olduğu durumda şebeke devreye giriyor. Şebekeden çekilen enerjinin bedeli dağıtım şirketine ödeniyor.

25 METREKARE ALAN LAZIM

Hanelerde genellikle hibrit ve Off-Grid sistem kullanılıyor. Bu sistemler vatandaşın tüketimine göre kuruluyor. Türkiye'de hanelerde günlük ortalama 6 kilovat saat elektrik tüketiliyor. Ortalama olan bu tüketimi karşılamak için saatte 1 kilovatsaat elektrik üreten akülü 4'lü panel kuruluyor. 4 panel için teras/çatı veya bağımsız alanda ortalama 25 metrekare bir alan gerekiyor.

ORTALAMA 30 BİN LİRA

Kurulan bu sistem ortalama 30 bin liraya mal oluyor. Aynı sistemin aküsüz halinde ise ücret 20 bin liraya iniyor. Bu sistem tek daire için kurulabildiği gibi apartman için de kurulabiliyor. Ancak burada alan sıkıntısı yaşanabiliyor.

Daire sahibi bina çatısında sadece arsa hissesindeki kadar alan kullanabiliyor. Sistem kendini 8 ila 10 sene arasında amorti ediyor. Firmalar sisteme genellikle 15 seneye varan garantiler veriyor. Akülü panel sisteminde ortalama 4 kilovatsaat elektrik depolanıyor. Elektrik kesintisi halinde evdeki elektrikli aletler bu aküden 12 saat boyunca yararlanabiliyor.

Hukuken sıkıntı yok