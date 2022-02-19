20 milyar dolar TL'ye döndü

SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

20 milyar dolar TL'ye döndü

Kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 193 milyar lirası Hazine, 260 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere 453 milyar lira birikti. Dövizden TL'ye dönüşün payı yüzde 57'yi geçti

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Şubat 2022 08:59
Yazdır
20 milyar dolar TL'ye döndü

Türk Lirası'nın cazibesini artırmak ve dolarizyonu azaltmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Aralık 2021'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile hayata geçirilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesapları'nın büyüklüğü yarım trilyon liraya yaklaştı. Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen Türk lirası (TL) kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 260 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 453 milyar lira bakiyeye ulaşıldı.

DÖVİZDEN DÖNÜŞÜN PAYI % 57.3

Döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası'na dönüşte 72 milyar lirası gerçek kişi, 188 milyar lirası tüzel kişi hesapları olmak üzere toplamda 260 milyar liralık bakiye oluştu. Bu tablo yaklaşık 20 milyar dolarlık bir döviz hesabının TL'ye çevrildiği anlamına geliyor. Dövizden dönüşümün kur korumalı hesaplardaki payı ise yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ilk dönemde dövizden döşümün oranının yüzde 10 civarında olduğunu, daha sonra bunun yüzde 49'a çıktığını belirterek, döviz bozdurma oranının yüzde 55-60'a çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

24 BİN ŞİRKET SİSTEME KATILDI

733 bini gerçek ve 24 bini tüzel kişi olmak üzere kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesapları toplamda 757 bin müşteri sayısına ulaştı. Başlangıçta sadece bireysel yatırımcılar için düzenlenen kur korumalı mevduatta, tüzel kişilerin katılımı 11 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Stopaj oranının sıfırlanması ve ve belli şartlarda bu mevduatların kredilere teminat olarak sayılmasına ilişkin teşvikler, şirketlerin sisteme ilgisi artırdı.

6 AY TERCİH EDİLDİ

TL korumalı hesaplarda ağırlıklı olarak gerçek kişiler 3 aylık vadeyi seçti. Bu vadedeki hesaplar, 224 milyar lira ile toplam hesap bakiyesinin yüzde 50'sini oluşturdu. Tüzel kişilerin ağırlıklı vade tercihi ise 6 ay oldu. Bunların bakiyesi 176 milyar lira ile toplamın yüzde 39'una karşılık geldi.

YUVAM'IN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kapsamında, YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi. Yurtdışında yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurtdışında olan ve nitelikleri Merkez Bankası'nca tespit edilen şirketlerin de YUVAM hesabı açabilmesinin önü açıldı. Tebliğde, daha önce dolar, euro ve sterlin olarak sınırlanan, dönüşümü yapılacak döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonlarında da kapsam genişletildi. Farklı döviz türlerinden geçiş de mümkün kılındı. Tebliğe eklenen madde ile Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili oldu.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakanlık KDV indirimi öncesindeki yumurta zammına ilişkin müfettiş görevlendirdi
Bakanlık KDV indirimi öncesindeki yumurta zammına ilişkin müfettiş görevlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de
Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de
BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek
BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek
Marketlerdeki fahiş fiyatların arkasında ne var? Sabah yazarının iddiası olay oldu
Marketlerdeki fahiş fiyatların arkasında ne var? Sabah yazarının iddiası olay oldu
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!

Bu Habere Tepkiniz

TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?

Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?

Yargıtay 5. Ceza dairesi Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermenin rüşvet olmadığına karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu

Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu. (1)
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Doğancı Barajı yakınlarındaki alanda besleme faaliyetlerine bizzat katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konudaki duyarlılığı sözde değil özde gösterdiklerini vurguladı.