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Süper kulak İpek

Antalya'da yaşayan 7 yaşındaki görme engelli İpek Nisa Göker, duyduğu müziği anında notalara dökebiliyor. Fenomen minik kız, usta sanatçılar gibi kendi bestelerini de tuşlara aktarabiliyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Şubat 2022 09:07
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Süper kulak İpek

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı tatil beldesi Kalkan'da bir dünya yıldızı yetişiyor. 7 yaşındaki İpek Nisa Göker, müzik yeteneğiyle şimdiden Türkiye'nin gündemine oturdu. Göker ailesinin üçüz kızlarından biri olan İpek Nisa Göker, kardeşleri Nilay ve İnci'den farklı olarak doğuştan görme engelli dünyaya geldi. Müziğe olan yeteneği daha küçük yaşlarda kendini göstermeye başlayan 7 yaşındaki İpek, 5 yaşındayken piyanoya ilgi göstermeye başladı. Küçük yaşta adeta bir usta sanatçı gibi piyanonun tuşlarından birbirinden güzel eserleri çalan İpek Nisa Göker, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Allah vergisi 'absolut kulağa-mutlak kulağa' sahip piyano dehası İpek Nisa Göker izleyenleri kendine hayran bırakırken, minik parmaklarıyla adeta ışık saçıyor.

KENDİ BESTELERİ DE VAR

Dünyayı notalarıyla gören ve zihninden geçenleri tuşlara aktaran İpek Nisa Göker'in aynı zamanda çok sayıda özgün bestesi de bulunuyor. Piyano dehası İpek, kendi bestelerine 'Tırtılın Yürüyüşü', 'Bayan Krampip', 'Bay Loran', 'Gezegen Dünyası' gibi isimler verirken, klasik besteleri de hiç zorlanmaksızın çalıp dinleyenleri kendine hayran bırakıyor.

ABSOLUT KULAK

Absolute kulak, Türkçe'ye 'mutlak kulak' olarak çevrilen kavram. Bir kişinin referans bir notaya ihtiyaç duymadan kendisine verilen sesleri rahatlıkla çalabilme yeteneğidir.

Hüseyin KAÇAR

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