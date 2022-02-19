Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı
Konya'da tur otobüsü buzlanma nedeniyle devrildi. Kaza sonucu, 5 kişi hayatını kaybederken 26 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Şubat 2022 09:30
Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız