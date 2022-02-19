3600 gün çalışanlara hem emeklilik hem de kıdem tazminat imkanı

SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

3600 gün çalışanlara hem emeklilik hem de kıdem tazminat imkanı

Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre: Prim günü bakımından 10 yıla denk gelen 3.600 gün çalışanlara hem emeklilik imkanı sunuyor hem de kıdem tazminatı kazandırıyor. Tabi belli şartları var.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Şubat 2022 09:59
Yazdır
3600 gün çalışanlara hem emeklilik hem de kıdem tazminat imkanı

Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkanı sunuyor. Üstelik bu primleri çalışarak doldurmak da şart değil. Borçlanma imkanı da var. En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3.600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor


Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3.600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe devreye giriyor. İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.


Burada 15 yıl, 3.600 gün ile kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartlarından hangisi en son gerçekleşmişse o tarihe göre emeklilik belirleniyor.


YA SONRA SİGORTALI OLANLAR?

Buraya kadar yazımızı okuyan ve 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar kendilerinin de bu tür bir hakkı olup olmadığını merak etmişlerdir. Evet daha sonra sigortalı olanlar içinde hem tazminat alma hem de kısmi yaştan emekli olma imkanı var. 9 Eylül 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için kıdem tazminatı alma yollarından birisi de yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamaları.


Bununu için iki alternatif var. Birincisi 7 bin günü tamamlamak. İkincisi ise 4500 gün ve 25 yılı tamamlamış olmak. Bu yıl şartı ilk sigorta olunan tarihten bu güne kadar geçen süreyi ifade ediyor. Yani 10 Eylül 1999'da sigortalı olan birisi için 4500 günden tazminat almak için süre 2.24 yılının 10 Eylül tarihinde dolacak.


Ancak 7 bin günü varsa bu süreyi beklemesine gerek yok. Bu sigortalıların yaştan emekli olmaları için de yine 25 yılın geçmesi ve en az 4500 günün dolması gerekiyor. Bu durumda kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
Federasyon eski başkanları haksız primi geri ödeyecek
Federasyon eski başkanları haksız primi geri ödeyecek
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için şubatta 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için şubatta 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı
Bakan Yanık Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımın miktarını açıkladı
Bakan Yanık Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımın miktarını açıkladı
İki bakanlığın iş birliğiyle çocuklara yönelik sosyal hizmetler revize edilecek
İki bakanlığın iş birliğiyle çocuklara yönelik sosyal hizmetler revize edilecek

Bu Habere Tepkiniz

TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?

Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?

Yargıtay 5. Ceza dairesi Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermenin rüşvet olmadığına karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu

Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu. (1)
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Doğancı Barajı yakınlarındaki alanda besleme faaliyetlerine bizzat katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konudaki duyarlılığı sözde değil özde gösterdiklerini vurguladı.