TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır: a) Yönetim Hizmetleri Grubu; 1) Şube Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü, 2) Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, 3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, 4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

"c) TİGEM'de en az altı ay görev yapmış olmak,"

"2) Teknik Şef, Şef, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,"

2) Teknik Şef, Şef, Teknik Uzman , Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarının birinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

"2) Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda ayrı ayrı veya toplam en az 1 yıl çalışmış olmak,"

2) Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda en az 2 yıl veya güvenlikle ilgili mesleklerde en az 10 yıl çalışmış olmak ,

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

"2) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonunda en az 3 veya Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonunda en az 5 yıl çalışmış olmak,"

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonlarında en az 3 yıl çalışmış olmak , (Mesleki eğitim kursu alanlarda 1 yıl çalışma şartı aranır),

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

"2) TİGEM'de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında ayrı ayrı veya en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5 yıl hizmeti bulunmak,"

2) TİGEM'de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

"2) Muhasebeci veya Şef yardımcısı pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,"

"2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör veya Veznedar pozisyonunda ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,"

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak,

"g) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,"

ğ) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

"(4) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibarıyla lisansüstü öğrenim hariç daha düşük seviyede olamazlar."

"(2) Sınav Kurulu veya kurulları, Genel Müdür tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder."

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinden teşekkül eder.

Madde 20 - (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar aynı düzey ve alt görevlere atanabilirler. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan, ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir. c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.