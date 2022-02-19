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Bosna Hersek, FETÖ'yü ülkeye tehdit olarak görüyor

Bosna Hersek Federasyon Başbakanı Fadil Novalic:- "(FETÖ) Oluşturdukları paralel yapılanmalar ile tehlike oluşturuyorlar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 11:47
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Bosna Hersek, FETÖ'yü ülkeye tehdit olarak görüyor

Bosna Hersek Federasyon Başbakanı Fadil Novalic, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) ülkeye tehdit olarak gördüklerini söyledi.

AA Saraybosna Ofisini ziyaret eden Novalic, AA muhabirlerine FETÖ ile ilgili görüşlerini aktardı.

FETÖ'nün birçok açıdan tehlikeli bir terör örgütü olduğunu belirten Novalic, "Oluşturdukları paralel yapılanmalar ile tehlike oluşturuyorlar." dedi.

Novalic, "'Benim için devletin kanunlarının önemi yok, içinde bulunduğum yapının önemi var' anlayışıyla yaşayan insanların içimizde oluşundan memnun değiliz. Paralel yapı, paralel para akışı ve bunun getirdiği tüm olumsuz durumlar anlamına geliyor. Bunu Amerika da dahil, kimse istemez." diye konuştu.

Bosna Hersek Vergi Dairesi tarafından açıklanan borçlular listesinde yer alan FETÖ bağlantılı okulları ve şirketleri değerlendiren Novalic, "Bu yapılara ait hesaplar ya bloke edilmiştir ya da edilmek üzeredir." ifadesini kullandı.

Federasyon Başbakanı Novalic, FETÖ'nün önceden elde ettiği paraların bir şekilde sisteme atıldığını, artık kazanılan ve elde edilen paraları sisteme atmadıkları için takip altında olmadığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve bu paranın "kara para" vasfını taşıdığını belirtti.

Novalic, Bosna Hersek'te yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ait geçerli belgelere sahip kişilerin statülerinin, devlet kurumları tarafından incelendiğini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Türkiye'de bulunduğunu ve neler yaşandığını yakından bildiğini belirten Novalic, AA Saraybosna Ofisi'ndeki 15 Temmuz resim sergisini de ziyaret etti.

- Bosna Hersek'te FETÖ bağlantılı okullar vergi borcu içinde yüzüyor

Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesi tarafından 2021 sonunda yayınlanan vergi, katkı, harç ve diğer harçlara dayalı borcu bulunanlar listesinde, FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının yüklü borçları dikkati çekmişti.

Saraybosna'da faaliyet gösteren Richmond Park İlkokulunun borcu 158 bin avroyu aşarken yine bu kentte bulunan International High School'un borcunun da 128 bin avronun üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Zenica'da faaliyet gösteren terör örgütü FETÖ'ye bağlı Richmond Park İlkokulunun 31 Aralık itibarıyla vergi, katkı, harç ve diğer ücretler olmak üzere devlete olan toplam borcunun 103 bin avro olduğu belirtilirken yine aynı örgütle bağlantılı Saraybosna Türk Boşnak Koleji'nin de yaklaşık 55 bin avro borçlu olduğu ifade edilmişti.

Zenica'da faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Richmond Park Ortaokulunun borcunun da 53 bin avroyu aştığı kaydedilmişti.

Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesinin yaptığı açıklamaya göre, FETÖ ile bağlantılı kurumların toplam borcunun 675 bin avroyu aştığı belirtilmişti.

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- FETÖ'nün okulları satış oyunu

FETÖ, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'teki okullarının sözde yabancı şirketlere devriyle ilgili hileli işlemlere imza atmıştı.

Terör örgütü bünyesindeki Bosna Sema okullarının FETÖ bağlantılarının gizlenmesi için İngiliz ve Amerikan şirketlerine satıldığı açıklanmıştı.

FETÖ firarisi Önder Aytaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını açıkça kabul ederek "Bosna'daki hizmet hareketine ait okullar borç batağında mı? Bosna'daki öğretmenleri köle olarak mı görüyorsunuz? Neden maaşlarını çok az veriyorsunuz? Kıdem tazminatlarını ödemiyorsunuz? Bosna'da restoran ve turizm şirketi ve buna benzer işletmeler açmak ne zamandan beri hizmet oldu?" ifadelerini kullanmıştı.

Firari FETÖ'cü Aytaç'a göre, Bosna Hersek'teki okulların sözde İngiliz ve Amerikalı şirketlere satışı ise sadece bir aldatmaca. Aytaç, "İngiliz şirketi aldı, Amerikan şirketi aldı diyorlar ama o da dünyanın pek çok yerinde söyledikleri yalanın bir diğer çeşidi. Herkes biliyor kimlerin aldığını ya da almadığını." ifadelerine yer vermişti.

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