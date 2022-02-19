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Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı tartışması! Bakan Karaismailoğlu açıkladı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sözleşme bedelindeki kur fiyatının daha açılmadan zamlandığı haberleri gündeme gelmişti. Bakan Karaismailoğlu geçiş ücretinin cumartesi günü açıklanacağını ve uygun olmasını amaçladıklarını duyurdu.

Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 19 Şubat 2022 12:53
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Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı tartışması! Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, CNN Türk'ten Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Bakan Karaismailoğlu "Geçiş ücreti Cumartesi günü açıklanacak. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

* Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli işlerinden biri. En büyük gurur veren projelerden biri. Bunun Çanakkale'de olması ayrı önemli. Ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek projede yer almak çok büyük bir gurur. Önümüzdeki hafta dünyanın hizmetine sunmak gurur verici.

* Projelerimiz devam edecek devam ediyor... Biz de ne kadar koyarsak, koymak zorundayız. İnşallah önümüzdeki hafta açılışa hep beraber şahitlik edeceğiz. Kore Cumhurbaşkanımız gelecekti, Başbakanları gelecek. Birçok ülkeye davet gönderdik.

* Projenin bu bölgede bulunması ayrıca kıymetli. Yeni bir abide yükseldi. Çanakkale'ye yakışır ölçü ve simge rakamlarla tamamladık. 318 metrenin üzerine 16 metre üzerine Seyit Onbaşı'yı simgeleyecek şekilde çelik ayakları yükselteceğiz. Dünyada ilk kez en yüksek çelik ayaklı köprüsü. 318 metresi su seviyesinde yüksekliği, zemin altında ise 84 metrelik çalışma var.

* Avrupa tarafında 45, Anadolu tarafında 35 metre toplamda suyun altında 84 metre yükseklik var. Toplamda 400 metrenin üzerine çıkıyor aslında. Kedi yolu var. Orada da yürümüştük. 162 bin km çelik tel uzunluğu, dünyayı 4 kez dolaşabiliyorsunuz. Kedi yolu çalışma için yapılmıştı, kaldırılacak.

* 177 bin ton çelik kullanıldı. Çeliğin dışında 223 metreküp beton kullanıldı. 25 bin nüfuslu bir şehir için kullanılan beton kullanıldı. 2 milyar 545 milyon euroluk bir proje. Yapım süresinin kısa olması da bir rekordur.

* Pandemiyi fırsata çevirdik, 4 yıl gibi kısa sürede bitirdik. Çanakkale Boğazı'nda sadece feribotla geçiş var. Ne zaman kalkarsa o zaman geçeceksiniz. Trafik kuyrukları, sisli havalarda feribot yok, havanın açmasını bekliyorsunuz. O da yarım saat bazen 1 saat sürüyor. Ama köprümüz bittiğinde tam 6 dakika... Zaman yakıt kıymeti... Can mal kayıpları bunlar kıymetli şeyler.

* 2.545 milyar Euro yatırım miktarı.. 3.697 milyar euro üretime etkisi var. 1.244 milyar lira zamandan kazanma, 1.044 milyar lira yakıt tasarrufu, çevre tasarrufu ise 26 milyon lira ve toplam 2.314 milyar lira kazanç sağlayacak. Her yıl emisyon tasarrufu yapıyoruz. Zamandan, yakıttan kazanıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kalkmasından kazanıyoruz.

* Kamu özel işbirliği ile yaptık. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. İki boğaz arasında geçiş yok. Yapılması gerekiyordu. Devlet olarak 2.545 milyar euro hazırlayacak bütçemiz yok kısa sürede. Altyapı açığımı tamamlamam gerekiyordu. Bunun sebebiyle yap-işlet-devret, kamu özel işbirliği projeleri. Bunun finans modelidir. Yapım süresi ve işletme süresi vardır. Kamu açısından uygun projeyi seçiyoruz. İşletme süresi içindeki işletme maliyetleri de yüklenici tarafından yapılıyor. Avrasya Tüneli de aynı şekilde yapıldı... 1.250 milyon dolarlık projedir. Geçen sene geçiş sayıları eksik olanları 450 milyon lira verdik. Devlet verseydi hem 1.250 milyon Dolar çıkacak hem de her yıl 500 milyon lira işletme maliyeti olacaktı.

* 2034'te burası tamamen devletin olacak. Tüm bakımlarını yapıp teslim edecek. O noktaya kadar işletmeye aittir. Firma burayı işletecek kullanıcılardan alacak önemli kısmını gelir olarak, kalanı devlet karşılayacak. Sonrasında 2034'te devlete verecek.

* 100 yıl ömrü kesin belki de 200 yıl ömrü var köprünün. Yeni bir teknoloji... İleri mühendislik teknolojileri kullanıldı. Bizim yaptığımız tüm projeler afet anında ayakta kalacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu acil ulaşım yolu... Bunların hepsi olası afet durumunda acil ulaşım yolu ve kaçış yolu olacaktır.

Köprünün açılmadan zamlandığı iddia edilmişti

Dün basında bazı haberlerde Çanakkale Köprüsü'nün geçiş fiyatının 18 Euro olacağı iddia edilmişti. Köprünün daha önce sözleşmeye göre geçiş ücreti 15 Euro olarak belirtilmişti.

KAPAT [X]

* Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz.

* Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız.

* Yıllar önce Bolu Dağı Tüneli bunun yanında çok basit projedir. Tam 17 yıl uğraştı ülkemiz. Bolu Dağının zararından bahsedelim. 17 yıl vatandaşımız kullanamadı o yolu ve daha fazla zaman harcayarak devam etti. 400 milyon dolara mal olmuştur zarar olarak. Bu da bizim seçtiğimiz finans yönteminin başarısıdır. Devletten çıkmamış parayı üzerine katarak kazanıyorsunuz.

* 20 sene önce yurtdışındaki teknoloji ve müteahhitlere muhtaçtır. Artık takır takır çalışıyorlar. Dünyada ilklerdeyiz. Çinliler Japonlar var. Türk mühendislik firmaları olarak çok önemli işlerimiz var. Bizden sonra gençlerimiz devralacak. Mimarlık bölümlerinde bayan çoktur, diğerlerinde yoktur ama oralarda da bayanlar artıyor.

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