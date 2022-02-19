Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:

"Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."

NE OLMUŞTU?

Migros depo çalışanları, aldıkları zammı yetersiz buldukları için eylem başlatmış, 100'e yakın işçi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bilgin, hiçbir işçinin, emekçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirtti.

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyip eylem başlattığı için işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, dün Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

İşçiler gözaltına alındı

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'ndan (DGD-Sen) yapılan açıklamada, "257 işçi işten atıldık. Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis ordusuyla saldırıya uğrayıp ters kelepçeyle gözaltına alınıyoruz" denildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, "Biz hırsız değiliz, yoksul işçileriz, çaremiz direniş", "İşçiler açken Tuncay Özilhan'a huzur yok" ve "4 TL zam istedik, 257 işçi işten atıldık" yazılı pankartlar açan işçiler, "Yaşasın Migros direnişimiz" ve "İşçiler burada, Özilhan nerede" sloganları attı.

"İşçileri kapınıza getirtmeye utanmıyorsunuz"

İşçiler adına konuşan DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Tam kadro buradayız. Evde olan arkadaşlarımız da işbaşı yapmadan bekliyorlar. Talepleri karşılayın. Utanmıyorsunuz. Burada villalarda yaşayıp, şatafatlı hayatlar sürüp, tepemize basa basa bu servetleri ediniyorsunuz. Utanmıyorsunuz bu işçileri kapınıza getirtmeye, bir ekmek parası için dilendirtmeye. Talepler kabul edilecek. Çıkacaksınız karşımıza. Diyeceksiniz ki, 'Biz talepleri kabul ettik. Protokolle bunu güvence altına alıyoruz.' Biz söz istemiyoruz artık. Sorunu çözeceksiniz. Gece gündüz buradayız artık. Sorunu çözülene kadar biz buradan ayrılmayacağız." dedi. İşçiler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.