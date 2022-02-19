Konya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Konya'nın Meram ilçesinde, bıçakla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 14:32
Sahibiata Mahallesi Şirinhanım Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mehmet Binbirdağ, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız