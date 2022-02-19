Hatay'da park halindeki 11 aracın lastiklerinin patlatılması kamerada
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin park halindeki 11 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 14:48
Kurtuluş Mahallesi'nde, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerinin patlatıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, lastikleri patlatılan 11 araçta inceleme yaparak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, mahalledeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız