3 Kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Şubat 2022 15:00
Milli Savunma Bakanlığı 50 askeri personel alacak
Milli Savunma Bakanlığı 50 askeri personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2022
MSB ilanı detayları için tıklayınız
Sahil Güvenlik Komutanlığı 36 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 36 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 şubat 2022
Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Eyüpsultan Belediyesi 150 İşçi Alacak
Eyüpsultan Belediyesi, Çöp kamyon şoförü, 150 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 şubat 2022
Eyüpsultan Belediyesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız