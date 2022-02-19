İhracattaki rekor kara kapılarından geçen araç sayılarına da yansıdı

İkinci elde en çok satılan araç markaları belli oldu
İkinci elde en çok satılan araç markaları belli oldu
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
Çanakkale Boğazı 26 Şubat'ta gerdanlığına kavuşuyor
Çanakkale Boğazı 26 Şubat'ta gerdanlığına kavuşuyor
3 Kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Kalabalık yerler hariç maske zorunluluğu kalkabilir
Kalabalık yerler hariç maske zorunluluğu kalkabilir
Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok!
Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok!
Konya'da tur otobüsü kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Konya'da tur otobüsü kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Kahramanmaraş'ta polis memuru görev yerinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta polis memuru görev yerinde ölü bulundu
Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin 168 yıla kadar hapsi istendi
Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin 168 yıla kadar hapsi istendi
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmünü kaldırıldı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmünü kaldırıldı
Ocak ayında 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu
Ocak ayında 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
AÜ Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat'a uzatıldı
AÜ Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat'a uzatıldı
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İhracattaki rekor kara kapılarından geçen araç sayılarına da yansıdı

Türkiye'nin kara sınır kapılarından 2021'de, bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artışla 4,2 milyon ticari araç giriş-çıkışı gerçekleşti- En fazla ticari araç geçişi yapılan sınır kapısı 1 milyon 171 binle Habur Gümrük Kapısı olurken, bunu 922 bin 363 araçla Kapıkule, 384 bin araçla Hamzabeyli Gümrük Kapısı izledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 14:58
Yazdır
İhracattaki rekor kara kapılarından geçen araç sayılarına da yansıdı

- Türkiye'nin geçen yıl ihracatta yakaladığı rekor, kara sınır kapılarındaki araç geçişlerine de yansıdı. Bu kapılardan giriş-çıkış yapan ticari araç sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,2 artarak 4,2 milyonu aştı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 2021 ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,9 artarak 225,4 milyar dolara yükselirken, bu durum kara sınır kapılarındaki hareketliliği artırdı.

Geçen yıl Türkiye'nin kara kapılarından geçen toplam araç sayısı, 2020'ye göre 34,2 artışla 6 milyon 890 bin 45 oldu. Bu sayı, 2020 yılında 5,1 milyon, 2019'da ise 7,6 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl bu kapılardan giriş-çıkış yapan ticari araç sayısı ise bir önceki seneye göre yüzde 23,2 artışla 4 milyon 237 bin oldu. Bu geçişlerin 2,1 milyonu giriş, 2,1 milyonu da çıkış olarak gerçekleşti. 2020 yılında kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan ticari araç sayısı 3,4 milyon, 2019'da da 3,7 milyon olmuştu.

Kara sınır kapılarından giriş çıkış yapan ticari araçlarda ilk sırada 3 milyon 818 bin 204'le tır-çekici-dorse-römork grubu yer alırken 2020'de bu sayı 3 milyon 130 binde kalmıştı. Geçen yıl kara sınır kapılarından 354 bin 664 kamyon giriş-çıkış yaparken, tanker sayısı ise 64 bin 164 oldu.

En fazla ticari araç geçişi yapılan sınır kapısı 1 milyon 171 binle Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı oldu. Burayı 922 bin 363 araçla Kapıkule, 384 bin araçla Hamzabeyli Gümrük Kapısı izledi. Sarp Gümrük Kapısı'ndan geçen ticari araç sayısı ise geçen yıl 372 bin 519 oldu.

- Yolcu sayısı yeniden artmaya başladı

Kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan otomobil sayısı da geçen yıl 2 milyon 545 bin 726 olurken otobüs sayısı 80 bin 415, diğer araç sayısı da 26 bin 872 olarak hesaplandı.

Kara sınır kapılarından geçen yolcu sayısı da 2020'de 7,6 milyonken geçen yıl yüzde 84,4 artışla 14 milyonu aştı. Bu sayı, 2019 yılında 27,6 milyon olmuştu.

Geçen yıl en fazla yolcu geçişi 5 milyon 392 bin 795 ile Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleşti. Burasını 2 milyon 991 bin 721 yolcuyla Habur Gümrük Kapısı, 1 milyon 255 bin 367 yolcuyla Hamzabeyli Gümrük Kapısı takip etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İkinci elde en çok satılan araç markaları belli oldu
İkinci elde en çok satılan araç markaları belli oldu
Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
Bakanlık KDV indirimi öncesindeki yumurta zammına ilişkin müfettiş görevlendirdi
Bakanlık KDV indirimi öncesindeki yumurta zammına ilişkin müfettiş görevlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de
Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

Bu Habere Tepkiniz

Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber

Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kalabalığın saldırısına uğrayan arkadaşına yardım etmek isterken havaya ateş eden bu arada kalabalıktan birinin eline vurması nedeniyle ölüme neden olana polis memurunun kanun hükmünü yerine getirdiği ve bunu yaparken de hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmadığını belirterek mahkumiyet kararı veren ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?

Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?

Yargıtay 5. Ceza dairesi Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermenin rüşvet olmadığına karar verdi.
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu

Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu. (1)
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Doğancı Barajı yakınlarındaki alanda besleme faaliyetlerine bizzat katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konudaki duyarlılığı sözde değil özde gösterdiklerini vurguladı.