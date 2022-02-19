Süper Lig'e bir teknik direktör daha veda etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Ligin 7. haftasında Başakşehir maçıyla Karadeniz ekibindeki ilk maçına çıkan Hamzaoğlu'nun son karşılaşması da Başakşehir ile oldu.

Ligde son 4 maçında iki puan alabilen Çaykur Rizespor, 26. haftada sahasında Başakşehir'e 2-0 yenilerek 23 puanla 18. sırada kaldı.

Bu sezon deplasmandan hiç maç kazanamayan Çaykur Rizespor, ligin 10 ile 17. haftaları arasında iç sahada kazandığı 5 maçla çıkışa geçmişti ancak ardından yeniden düşüşe geçmişti.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

"Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.

Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

HAMZAOĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ

Hamza Hamzaoğlu, Başakşehir maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada kötü gidiş nedeniyle ayrılığın sinyalini vermişti.

Taraftarın maç esnasında kendisine yönelik istifa çağrısını normal karşıladığını ifade eden tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullanmıştı

"Taraftarlar bizi de istifaya davet etti. Nasıl göreve davet edildiysek istifaya da davet edilebiliriz. Bugüne kadar da zaten benim hiçbir kulüpte bir sıkıntı yapmadığımı herkes bilir. Değişimler çok normaldir. Takımın menfaatine olacaksa bunu yapmaktan da çekinmeyiz, hiçbir zorlukta çıkarmayız. Asla görevden kaçmak pes etmek gibi bir niyetimiz yok"

"Bu akşam oturup konuşuruz başkanla. Eğer böyle bir tasarrufları olacaksa da hiç problem değil. Biz takıma güveniyoruz, bir değişim gerekiyorsa yaparız. Yapmazsak da bu takımla beraber biz bu yarışı iyi yerde bitiririz. İsteyen veda, isteyen devam mesajı olarak alsın. Nasıl duymak istiyorsanız öyle alsın."

SÜPER LİG'DE 20. AYRILIK

Çaykur Rizespor 26. haftasını geride bıraktığı Süper Lig'de 3. teknik direktörünü arayama başladı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor, 6. haftadaki Altay yenilgisi sonrasında Uygun ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor 7. haftadaki Başakşehir karşılaşmasına ise Hamza Hamzaoğlu ile çıktı. Hamzaoğlu'nun ayrılığı sonrasında Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 20 oldu.