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Gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 20:27
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Arslan'ın İzmit ilçesinde saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayla ilgili şüpheli R.Ö'nün suç aleti tabancayla yakalandığı belirtilen açıklamada, saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kocaeli Valiliğinden başsağlığı mesajı

Valilikten yapılan açıklamada, ateşli silahla yaralanan Arslan'ın kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili R.Ö'nün suç aleti tabancayla emniyet birimlerince yakalandığı aktarılan açıklamada, "Bu menfur saldırının aydınlatılması, şahıs ve olayla ilgili muhtemel bağlantıların tespit edilmesi için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Gazeteci Güngör Arslan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Güngör Arslan'ı öldüren şahıs yakalandı

Kocaeli'de bir internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ise olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde saldırıyı gerçekleştiren R.Ö. isimli şahıs, kullandığı silah ile birlikte yakalandı.

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