Kamyonet sürücüsü, balkondaki çamaşırları çaldı

Sürücü yanaştığı binanın balkonunda kuruması için asılan elbiseleri alarak kaçtı.

O anlar ise karşı binada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

"MAHALLEDE YAŞANAN HIRSIZLIKLARDAN BIKTIK"

Olayı gören mahalle sakini Uğur Yaşar,

"Biz mahallede yaşanan hırsızlık olaylarından bıktık. Bir tane kamyonet geldi, biz park edecek sandık ancak komşumuzun pantolon ve elbiselerini çalıp gitti. Kamera kayıtlarından gördük ama yakalanması için emniyet güçlerinden yardım istiyoruz."

dedi.