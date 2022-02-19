2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Eklenme : 19 Şubat 2022 18:23
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre;
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
DUYURU (19 Şubat 2022)
19 Şubat 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını, 19 Şubat 2022 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI
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