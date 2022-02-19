Bakan Çavuşoğlu: Covid-19 testim negatife döndü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,sosyal medya hesabından Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Şubat 2022 18:29
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim 'Şafi' ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.
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Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. pic.twitter.com/ed3WR938bsMevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2022